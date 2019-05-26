طائرات قاصف اليمنية تضرب من جديد وتقصف مرابض طائرات حربية في مطار جيزان السعودي!

الوقت-أكد مصدر عسكري يمني استهداف سلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2k مرابض الطائرات الحربية للتحالف السعودي في مطار جيزان السعودية.

وأضاف المصدر أن عملية سلاح الجو المسير نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفر عن إصابة الهدف بدقه عالية جدا. ويأتي ذلك بعد بعد أقل من أسبوع من استهداف سلاح الجو اليمني المسير لمطار نجران 3مرات متتالية بعد استهداف محطات ضخ شركة أرامكو النفطية في التاسع من شهر أيار/ مايو الجاري.

كما أسقط الجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد، طائرة استطلاع للتحالف السعودي شرقي جبل الدود الحدودي، فيما قتل وجرح عدد من قوات التحالف السعودي بينهم 4 جنود سودانيين بهجوم للجيش واللجان على موقع لهم في جبل الدود بجيزان السعودية بالتزامن مع مقتل جنديين سعوديين بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية شرقي جبل النار الحدودي بين حرض وجيزان.

إلى ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة السيطرة على أحد المواقع قبالة جبل السديس بنجران بالترافق مع سيطرة الجيش واللجان على موقعين عسكريين من قبضة قوات التحالف السعودي في منطقة الشبكة بنجران السعودية بعملية هجومية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف السعودي بينهم قائد كتيبة.

يأتي ذلك، في حين أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي وأسر عدد من العناصر بالإضافة إلى تدمير 4 آليات عسكرية لهم خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية انتهى بالسيطرة على 3 مواقع في منطقة الصوح الحدودية الممتدة بين نجران وصعدة.

وإلى محافظة تعز ، قتل 5 عناصر من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجرح 15 آخرين جراء قصف مدفعي للجيش واللجان استهدفهم شمالي غرب المدينة، فيما أصيب رئيس عمليات اللواء 17 التابع لقوات هادي العقيد عبده حمود الصغير بمواجهات مع الجيش واللجان في محيط موقع الدفاع الجوي.

هذا وتتواصل المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في مناطق كلابة وعُصَيْفِرة وشارع الأربعين شمال غرب المدينة جنوب اليمن.

وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، سيطر الجيش واللجان الشعبية على موقعين بعد هجوم واسع على قوات الرئيس هادي في مديرية قانية شرقي محافظة المحافظة، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني.