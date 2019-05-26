طهران لـ" ترامب": سنغرق سفنكم الحربية في قاع البحر!

الوقت-أكّد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال مرتضى قرباني أن بإمكان طهران إغراق السفن الحربية الأميركية في قاع البحر بطواقمها وطائراتها.

وفي مقابلةٍ مع وكالة ميزان الإيرانية أشار قرباني إلى أنّ إيران تستطيع إغراق حاملتي الطائرات الأميركيتين عند أول خطأٍ منهما بصاروخين فقط أو سلاحٍ سري جديد.

أمّا مساعد قائد الجيش الايراني العميد حسن سيفي فقال لوكالة مهر إن "الأميركيين العقلاء والقادة ذوي الخبرة لن يسمحوا للعناصر المتطرفين بالدخول في حرب مع إيران يكون الخروج منها صعباً جداً".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن قرار الولايات المتحدة نشر ألف وخمسمئة جندي إضافي في الشرق الأوسط "يمثل تهديداً للسلام الدولي"، مشيراً إلى أنّ "تعزيز الوجود الأميركي في المنطقة خطيرٌ جداً ويجب مواجهته".

وأوضح ظريف قبيل مغادرته إسلام أباد إلى بغداد اليوم السبت، إنّ اتهام الحرس الثوري بالوقوف وراء أحداث الفجيرة جاء بعد قرار إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، معتبراً أن "الأميركيين صرّحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر في الخليج".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة عن إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بهدف "حماية القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة".