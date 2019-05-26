وزير الخارجية الإيراني: الادعاءات الأمريكية خطيرة

الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على المزاعم الامريكية لارسال المزيد من القوات الامريكية الى الشرق الاوسط، إن مثل هذه الادعاءات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها.

وقبل مغادرته إسلام آباد عائدا إلی طهران صرح ظریف صباح الیوم السبت فی مقابلة مع وكالة إرنا، أن الامريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفي اطار اثارة التوتر فی الخلیج الفارسي.

وأجری محمد جواد ظریف الذی وصل الی اسلام آباد مساء الخمیس لقاءات ومحادثات مع رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان، ووزیر الخارجیة شاه محمود قریشي، وقائد الجیش قمر جاوید باجوا، ورئیس المجلس الوطني اسد قیصر، تناولت مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترك.

وأمس أعلنت أمريكا الجمعة نشر 1500 جندي إضافي في “الشرق الأوسط”. وقال الرئيس الأمريكي “سنرسل عددا قليلا نسبيا من الجنود أغلبيتهم للحماية”. وأوضح “سيكون العدد نحو 1500 شخص”. وقال وزير الحرب الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ان “هذا رد فعل حذر على تهديدات جدية من جانب إيران” حسب تعبيره.