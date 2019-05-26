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  الأحد 21 رمضان 1440

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رئيس مجلس النواب اللبناني لوفد من الكونغرس: لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البرّ والبحر

الأحد 21 رمضان 1440
 
 
 
 
 
رئيس مجلس النواب اللبناني لوفد من الكونغرس: لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البرّ والبحر

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الوقت-استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل والوفد المرافق، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس بري أنه “ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار فيما بينهم".

وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد الرئيس بري أن “لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر”.

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