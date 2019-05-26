روحاني: إيران هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا

الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا في ظل وحدة الفكر والثقة في الداخل واللتين تعدّان من ضرورات هذا الانتصار.

وصف الرئيس روحاني خلال استقباله السبت حشداً من العاملين في وسائل الاعلام، الظروف الراهنة بأنها صعبة للغاية وقال: إن الحكومة تفخر بانها وفّرت احتياطياً من السلع الأساسية أكثر من الأعوام الماضية رغم الظروف الصعبة الراهنة وذلك يعني أن الحكومة تسعى من أجل ألّا تصبح الأمور أكثر صعوبة للمواطنين.

ودعا الرئيس الايراني وسائل الاعلام لإلقاء الضوء وتبيين اجراءات ومنجزات الحكومة للمواطنين من اجل بث الامل في نفوسهم واحباط دعايات الاعداء.

وبشأن تصريحات أحد مديري وسائل الإعلام حول استخدام المادة 59 من الدستور للاستفتاء قال: إن المادة 59 من الدستور من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت يستلزم الأمر، ولكن في أي وقت ينبغي استخدامه، أو هل كان من المفروض أن نستخدمه سابقاً فهو موضوع آخر.

وتابع: في العام 2004 اقترحت على قائد الثورة فكرة إجراء استفتاء من قبل الشعب على القضية النووية حيث اعتبر سماحته استخدام هذه المادة أمراً جيداً، وأعلن قبوله به، ولكن لم يتم الحديث عن موعد لهذا الأمر ومن ثم تغيّرت الحكومة واتجهت الأمور على نحو آخر، ولكن على أي حال فإن المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت.

وأكد بأن أمريكا لا يمكنها إركاع بلادنا وسندير البلاد رغم الظروف الصعبة والضغوط .

وفي الرد على السؤال التالي وهو انه الى متى ستواصل اميركا ضغوطها ضد الشعب الايراني قال: "حينما يدركون بأن تداعيات إجراءات الحظر ضئيلة جداً سيقلعون عن إجراءاتهم العدائية".