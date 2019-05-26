للعام الثاني عشر على التوالي .. لاريجاني رئيساً للبرلمان

الوقت- أعيد انتخاب علي لاريجاني رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الأحد، للعام الثاني عشر على التوالي.

خلال اجتماع للبرلمان انتخب علي لاريجاني اليوم الأحد رئيساً للسلطة التشريعية للعام الثاني عشر على التوالي، بحصوله على 155 صوتاً من أصل 274 صوتاً.

وترشح لرئاسة مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني عن تكتل"ولايي" المستقل ومحمد رضا عارف من قبل تكتل "الامل" الإصلاحي، حيث حصل لاريجاني على 155 صوتاً من أصل 274 بينما حصل رضا عارف على 105 أصوات ومحمد جواد أبطحي على 9 أصوات.

كما انتخب مسعود بزشكيان كنائب اول وعبد الرضا مصري كنائب ثاني لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.