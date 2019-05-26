سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان

الوقت-شن سلاح الجو المسير اليمني، صباح اليوم الأحد، هجوماً بطائرة قاصف 2K مستهدفاً مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان.

وبيّن مصدر في سلاح الجو المسير اليمني للمسيرة نت أن عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقة عالية.

كذلك استهدف سلاح الجو المسير اليمني خلال الأيام الماضية بثلاث عمليات هجومية مطار نجران الإقليمي مستهدفاً مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت في المطار وحقق إصابات دقيقة.

يذكر أنه في 14 مايو الحالي نُفذت عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حيث نفذت 7 طائرات مسيرة هجمات استهدفت محطتي لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض بحسب مصدر عسكري.

وتأتي هذه العمليات العسكرية النوعية ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.