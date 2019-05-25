كوريا الشمالية: لن نستأنف مباحثات نزع السلاح النووي ما لم تتبن أمريكا نهجاً جديداً

الوقت- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها لن تستأنف مباحثات نزع سلاحها النووي، ما لم تتبن أمريكا نهجاً جديداً.

جاء ذلك على لسان متحدث في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية لبيونغ يانغ (KCNA) عن نظيرتها الجنوبية "يونهاب".

وأكد المتحدث (لم تسمه) أن واشنطن تحاول أن تعطي انطباعاً بأن بيونغ يانغ هي المسؤولة عن فشل القمة التي أقيمت في فيتنام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

مشدداً أنه يمكن استئناف المفاوضات مع أمريكا، فقط عندما تأتي واشنطن بخطة جديدة.

يذكر أن ترامب وكيم، عقدا قمة يومي 27 و28 فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ورغم إحراز الطرفين تقدماً في المباحثات، إلا أن ترامب وكيم لم يوقعا اتفاقية بينهما.

وقال ترامب حينها عن القمة: "هم طلبوا رفع جميع العقوبات عنهم، ونحن لم نكن ننوي القيام بهذا، ولذا لم نتمكن من الاتفاق".

فيما قال وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، وقتها، إن بلاده طلبت في القمة رفع جزء من العقوبات عنها.