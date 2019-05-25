روسيا: التقارير حول هجمات كيميائية في إدلب تدعو إلى السخرية

الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الجمعة، أن القوات السورية أوقفت في 18 أيار/ مايو الجاري إطلاق النار من جانب واحد تماماً، ولم تستسلم لاستفزازات الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد إدلب.

وقال كوناشينكوف في مؤتمر صحافي "نود أيضاً أن نذكّر وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات الحكومية السورية في 18 أيار/ مايو كانت أول من أوقف إطلاق النار بشكل كامل من جانب واحد ولم تستسلم للعديد من الاستفزازات لعدة أيام".

وتابع "لذلك لم تكن هناك أي هجمات في 19 أيار/ مايو في منطقة خفض التصعيد إدلب وبشكل عام".

وفي سياق متصل، نفى كوناشينكوف وجود تقارير عن هجمات كيميائية في إدلب، معلقاً على الأمر بالقول "كذب يدعو إلى السخرية". ولفت إلى أن إرهابيي جبهة النصرة هم المصدر الوحيد وشاهد عيان الهجمات الكيميائية المزعومة في إدلب.