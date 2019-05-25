ظريف لترامب: : إيران سترى نهايتك وأنت لن ترى نهايتها أبداً!

الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستهزم كبار أعدائها وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وأنها لن تستسلم للضغط الأمريكي ولن تتخلى عن أهدافها حتى وإن تعرضت للقصف.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران سترى نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبداً، واصفاً إياه بالإرهابي.

واتهم ظريف الذي يزور باكستان، الرئيس الأمريكي بالكذب بادعائه دعم الشعب الإيراني، مشدداً على ضرورة التشاور مع دول الجوار حول الأوضاع الصعبة في المنطقة.

ويبحث وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الباكستانيين القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتفاق النووي والتهديدات الأمريكية لإيران.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم الجمعة إن مسقط تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران.

وفي تغريدة على تويتر نقلت الخارجية عن وزير الخارجية يوسف بن علوي تحذيره من خطر وقوع حرب يمكن أن تضرّ العالم بأسره، وأكد بن علوي أن الطرفين الأمريكي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحدّ وفق ما جاء في التغريدة.