ترامب يتجاوز الكونغرس ويقرّ صفقات تسليح للسعودية والإمارات والأردن!

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن 22 صفقة لتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأردن بقيمة تفوق ثمانية مليارات دولار.

الصفقات التي تمثل تجاوزاً للكونغرس بررها بومبيو بأنها تدعم حلفاء بلاده وتساعدهم في ردع إيران على حدّ تعبيره.

وقال إن أي تأخير فيها يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء أمريكا، مشيراً إلى أن قرارَ تجاوز الكونغرس هو إجراء لمرة واحدة.

من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن تحايل ترامب على الكونغرس لبيع الاسلحة للسعودية "غير مقبول"، لافتةً إلى أن "الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ليست حالة طوارئ بل هي جريمة ضد الإنسانية".

كما أكدت فاينستاين أن "السعوديين يرتكبون أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في اليمن".