الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

الوقت- نددت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، الجمعة، بـ"مسلسل أكاذيب" الولايات المتحدة في شأن هواوي، وذلك غداة تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتهم فيه العملاق الصيني للاتصالات بالتعاون مع بكين.

وأضاف أنه في وقت تثير "الحرب التجارية والتكنولوجية" التي تشنها إدارة دونالد ترامب على الصين "مزيدا من التساؤلات"، يواصل "هؤلاء المسؤولون السياسيون (في الولايات المتحدة نفسها) اختلاق أكاذيب من كل الأنواع بهدف خداع الأميركيين".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال، الخميس، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" ليست صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية، وصرح بومبيو لشبكة "سي إن بي سي"، أنه "قولهم إنهم لا يعملون مع الحكومة الصينية ليس صحيحا"، في إشارة إلى "هواوي" التي فرضت واشنطن حظرا على تعامل الشركات الأميركية معها لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، وقال ترامب للصحفيين إن "هواوي شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، من وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية"، وتابع: "لكن من الممكن أن يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري، إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن.

وأمهلت واشنطن الشركات الأميركية 90 يوما لتطبيق هذا الحظر على الشركة الصينية، لكن العديد من الشركات، في الولايات المتحدة وخارجها، فضلت اتخاذ خطوات استباقية لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات هواوي.