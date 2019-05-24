هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية

الوقت- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، بمحاسبة النظلم السعودي على انتهاكاته ضد الدعاة والناشطين، فضلا عن مشاركته في حرب اليمن، واغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وقالت الناشطة الحقوقية الأمريكية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "سارة ليا ويتسون"، في تصريحات: "السعودية تصر على استخدام التعذيب ضد الناشطات المعتقلات".

وأضافت أن البيت الأبيض وإدارة الرئيس "دونالد ترامب"، يشجعان النظام السعودي على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعدم محاسبته.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من الناشطين والحقوقيين الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وإلى جانب هذه الانتهاكات تواصل السعودية قيادة تحالف عسكري مع الإمارات في اليمن، ضد القوات اليمنية، في حرب خلقت وراءها مئات آلاف القتلى والجرحى والمشردين. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تورطت السعودية بقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية؛ في جريمة يُشتبه بأن ولي العهد "محمد بن سلمان" أعطى أمر تنفيذها.