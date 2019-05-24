موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 19 رمضان 1440

إخترنا لكم

لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلية من الداخل الأردني؟

لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلية من الداخل الأردني؟ الوقت- لا يزال الوضع الأردني الداخلي على حاله، لم تنجح إصلاحات الملك عبدالله الثاني، وحكومة الرزاز في الحدّ من المعاناة الاقتصاديّة، المحنة الاقتصادية تتزامن مع أخرى سياسيّة ترتبط

المؤتمر الاقتصادي في البحرين: تسوية اقتصادية لتصفية سياسيّة؟ الوقت- بعد أيام على إعلان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "صفقة القرن" ستعلن بعد شهر رمضان، أعلن البيت الأبيض، عقد مؤتمر اقتصادي دولي في مملكة الب

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟ الوقت- على وقع المتغيّرات الإقليمية بدءاً من صفقة القرن وليس انتهاءً بالتوتّر الإيراني الأمريكي في المنطقة، وبعد العملية النوعية للجيش اليمني في العمق السعودي، تستضيف السعودية

"اقتصاد السعودية" أين تذهب ثروات المملكة؟ الوقت- بينما يعاني 5 مليون مواطن سعودي حياة الفقر في دولة تعد من الدول الثرية في العالم، نجد ملوك وأمراء هذه الدولة يصرفون أموالا طائلة على ملذاتهم الشخصية ومقتنياتهم الخاصة التي شملت يخوتا فاخرة وقصورا ...

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفطي الوقت- في ضربة نوعية تندرج في إطار سياسة الصبر الاستراتيجي التي رسمها زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي منذ العام الأول للعدوان على اليمن، نجحت قوات الجيش

أخبار

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية

منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين السعودية

تيزيرا ماي تعلن استقالتها من منصبها تيزيرا ماي تعلن استقالتها من منصبها

داعية سعودي: النظام السعودي يسعى للتخلص من رموز الصحوة الإسلامية لأنها عائق امام فساده داعية سعودي: النظام السعودي يسعى للتخلص من رموز الصحوة الإسلامية لأنها عائق امام فساده

مسقط: نسعى لتهدئة التوتر بين امريكا وإيران مسقط: نسعى لتهدئة التوتر بين امريكا وإيران

روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان قادرون على هزيمة امريكا روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان قادرون على هزيمة امريكا

زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الياباني الى طهران زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الياباني الى طهران

ترامب لايرى حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط ترامب لايرى حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب متورّط بجرائم تستدعي عزله رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب متورّط بجرائم تستدعي عزله

السعودية تبتز الأدرن ماليا مقابل هذا الطلب السعودية تبتز الأدرن ماليا مقابل هذا الطلب

السلطات السعودية تهدّد المعارضين المقيمين في الخارج بعوائلهم السلطات السعودية تهدد المعارضين المقيمين في الخارج بعوائلهم

هل أبرم أردوغان صفقة مع قسد برعاية واشنطن؟ هل أبرم أردوغان صفقة مع قسد برعاية واشنطن؟

البنتاغون يدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط البنتاغون يدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

البريكست يطيح برئيسة الوزراء البريطانية البريكست يطيح برئيسة الوزراء البريطانية

الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية نوعية إلى جبهات القتال بريف حماة الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية نوعية إلى جبهات القتال بريف حماة

آية الله خامنئي: لم تکن لديه قناعة كاملة بتنفيذ الاتفاق النووي آية الله خامنئي: لم تکن لديه قناعة كاملة بتنفيذ الاتفاق النووي

حماس: "مؤتمر البحرين" محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني الوقت- أعلنت حركة حماس أن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين حزيران المقبل، تعدّ "محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني".

روسيا وسوريا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان وتطالبان بإخراج اللاجئين الوقت- أعلنت روسيا وسوريا رفضهما لفكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية أخرى لمخيم الركبان وطالبتا بإخراج اللاجئين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان قادرون على هزيمة امريكا

هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظلم السعودي على انتهاكاته الحقوقية

ترامب لايرى حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

تيزيرا ماي تعلن استقالتها من منصبها

منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين السعودية

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الياباني الى طهران

مسقط: نسعى لتهدئة التوتر بين امريكا وإيران

داعية سعودي: النظام السعودي يسعى للتخلص من رموز الصحوة الإسلامية لأنها عائق امام فساده

المؤتمر الاقتصادي في البحرين: تسوية اقتصادية لتصفية سياسيّة؟

قطر تعلن أنها لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومغامرة اللعب بالنار!

هكذا علق أبرز رجل أعمال فلسطيني على مؤتمر البحرين!

حماس: "مؤتمر البحرين" محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني

ترامب: لا أريد الدخول في حرب مع إيران

نائبة نمساوية "ترتدي الحجاب" بعد منعه بمدارس النمسا الابتدائية

مشرعون أمريكيون لـ "بومبيو": أوقفوا بيع تقنيات التجسس للسعودية والإمارات!

إيران تعلن رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف

مسؤولون إسرائيليون: حزب الله تطوّر كثيراً واستعدّ جيداً وبات لاعباً إقليمياً مهماً

إعادة فتح منفذ "جذابه" الحدودي بين إيران والعراق

كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات!

روسيا وسوريا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان وتطالبان بإخراج اللاجئين

"اسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يتأهب في الجنوب والأنظار نحو الشمال

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

خلافات عميقة بين أعداء اليمن.. هل تحالف العدوان على وشك الانهيار؟

داعش دمية لتسلية قادة البيت الأبيض.. ما هي الأهداف من ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد؟

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟

مناورات عسكرية تركية قطرية قرب الحدود السعودية

"صفقة القرن" هل تستجيب الأردن وفلسطين لضغوط السعودية؟

السيد حسن نصر الله: داعش صناعة سعودية بطلب وقرار امريكي

ملتقى العشائر السوريّة: أبعاد ودلالات

هل يتمكّن آل سعود وأبناء زايد من الاستيلاء على ثورة الخرطوم؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش

الجمعة 19 رمضان 1440
 
 
 
 
 
منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش

مواضيع ذات صلة

موقع أمريكي: دراسة جديدة تكشف أن أكثر من 1600 قتلوا في الحصار الأمريكي على الرقة

مقابر جماعية تضم 4000 جثة تحت أنقاض قصف التحالف في الرقة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكدت منظمة العفو الدولية أن الموت والدمار الذي خلفته القوات الامريكية في مدينة الرقة السورية أكبر من حجم الدمار الهائل الموجود بالمسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) 

وقالت المنظمة عبر "فيسبوك": "كان الموت والدمار مجرد خيال في صراع العروش. لكن الأمر ليس كذلك في الرقة؛ حيث خلفت الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أضرارا حقيقية".

وأرفقت المنظمة صورتين للمقارنة بين الدمار الذي وقع بمدينة خلال أحداث المسلسل وما جري في الرقة، وكتبت: "لا تحتاج إلى تنانين (كما في المسلسل) لكي تدمر مدينة (كما في الرقة)".

وفى أبريل/نيسان الماضي، ذكرت منظمة "العفو" ومجموعة "إيروورز" لمراقبة الهجمات الجوية أن هجوما دعمته الولايات المتحدة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من معقله في الرقة السورية عام 2017 تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف.

وقالت "العفو" الدولية و"إيروورز"، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على "الدولة الإسلامية"، إنهما أجرتا أبحاثا لمدة 18 شهرا بشأن القتلى المدنيين منها شهران على الأرض في الرقة.

وأضافت المنظمتان: "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة".

وذكرتا أن الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني، ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم.

يذكر أن مسلسل صراع العروش، تنتجه شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية الأمريكية، وحظيت حلقته الأخيرة بمتابعة أكثر من 19 مليون مشاهد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا العفو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة