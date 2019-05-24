منظمة العفو الدولية: الدمار الهائل الذي خلفته القوات الامريكية في الرقة أكبر من حجم الدمار في مسلسل صراع العروش

الوقت- أكدت منظمة العفو الدولية أن الموت والدمار الذي خلفته القوات الامريكية في مدينة الرقة السورية أكبر من حجم الدمار الهائل الموجود بالمسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز)

وقالت المنظمة عبر "فيسبوك": "كان الموت والدمار مجرد خيال في صراع العروش. لكن الأمر ليس كذلك في الرقة؛ حيث خلفت الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أضرارا حقيقية".

وأرفقت المنظمة صورتين للمقارنة بين الدمار الذي وقع بمدينة خلال أحداث المسلسل وما جري في الرقة، وكتبت: "لا تحتاج إلى تنانين (كما في المسلسل) لكي تدمر مدينة (كما في الرقة)".

وفى أبريل/نيسان الماضي، ذكرت منظمة "العفو" ومجموعة "إيروورز" لمراقبة الهجمات الجوية أن هجوما دعمته الولايات المتحدة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من معقله في الرقة السورية عام 2017 تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف.

وقالت "العفو" الدولية و"إيروورز"، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على "الدولة الإسلامية"، إنهما أجرتا أبحاثا لمدة 18 شهرا بشأن القتلى المدنيين منها شهران على الأرض في الرقة.

وأضافت المنظمتان: "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة".

وذكرتا أن الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني، ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم.

يذكر أن مسلسل صراع العروش، تنتجه شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية الأمريكية، وحظيت حلقته الأخيرة بمتابعة أكثر من 19 مليون مشاهد.