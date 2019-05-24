تيزيرا ماي تعلن استقالتها من منصبها

الوقت- أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيزيرا ماي اليوم الجمعة أنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران، مشيرة الى أن هذه الاستقالة تأتي بسببعدم قدرتها على حل مشكلة بريكست.

وقالت ماي "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".

واضافت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت حيث بدا عليها التأثّر ان "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

وتطلق استقالتها شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.

وقالت ماي "سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 حزيران/يونيو".

وأضافت "من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي" إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.

وتسعى الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عطلة البرلمان الصيفية في 20 يوليو، ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية ذلك الشهر، طالما أن النواب يرفضون إجراء استفتاء ثان.

وفي حال لم يحصل ذلك، فقد يتمّ تأخير بريكست حتى 31 أكتوبر، وهو الموعد الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلاً آخر.