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  الجمعة 19 رمضان 1440

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أخبار

روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان قادرون على هزيمة امريكا

الجمعة 19 رمضان 1440
 
 
 
 
 
روحاني: الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان قادرون على هزيمة امريكا

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الوقت- اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان الشهداء والمعاقين هم مصداق تاريخ شموخ وعزة وصمود الشعب الايراني، مؤكدا ان مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران) هي تجسيد لثقافة الايثار والباسالة والصمود والمقاومة.

واشار روحاني في كلمته امام الملتقى الوطني الثاني عشر لتكريم المضحين، الى ان “جميع مؤامرات وقدرة العدو اليوم مكرسة لدفعنا الى الاستسلام والتخلي عن استقلالنا”، وقال ان “ثقافة الايثار والتضحية والصمود ينبغي ان تحدد مسارنا وقد حدد مسارنا اليوم”، مضيفا ان “الاعداء يمارسون الضغوط لدفعنا الى التخلي عن شموخنا واستقلالنا ولكن سيبرهن الشعب الايراني مرة اخرى ان مؤامراتهم لم تجديهم نفعا وسيجر الاعداء اذيال الخيبة وراءهم من جديد.”

وقال الشيخ روحاني “انه ورغم مرور اكثر من عام على الحظر القاسي والمشاكل الجمه فان الشعب الايراني لم يستسلم وبقي متمسكا بالصمود والمقاومة واضاف ان الشعب الايراني لن يركن للذل والهوان ابدا وهو سينتصر على الاعداء بتضحياته وايثاره ووحدته وتلاحمه.”

واكد الشيخ روحاني ان اليوم هو يوم الصمود والمقاومة ونقولها صراحة للشعب الايراني نحن قادرون على هزيمة اميركا والكيان الصهيوني والرجعية بالمنطقة من خلال الصمود والتلاحم والمقاومة.

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