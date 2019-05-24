ترامب لايرى حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لايرى حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وقال ترامب لدى سؤال الصحفيين له عن الخطة، إنه لا يعتقد بأن بلاده ستكون بحاجة لذلك، لكنه مستعد لبحث الأمر.‎

وجاء تصريح ترامب، بعد ساعات من تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن البنتاغون يبحث إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران، وقال شاناهان: "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟... قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية". فيما رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع التقارير، التي قالت إن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، ان الخارجية الأمريكية سيست معلومات استخبارية عادة ما تكون موضوعية حول إيران، ووجه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، رسالة مشتركة لوزير الخارجية الامريكي بشأن إيران، وانتقدت الرسالة تقريرا للخارجية الأمريكية حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح والانتشار النووي.

وكانت واشنطن نشرت خلال الفترة الماضية 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج الفارسي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.