رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب متورط بجرائم تستدعي عزله

الوقت- أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الرئيس دونالد ترامب متورط بجرائم كثيرة تستدعي عزله من منصبه من بينها جريمة تستر وتعطيل سير العدالة.

بيلوسي التي تعتبر من ألد أعداء ترامب السياسيين، قالت ان لا احد فوق القانون بمن في ذلك رئيس البلاد، مؤكدة تروط ترامب في عملية تستر وتعطيل سير العدالة وهي جرائم يمكن عزله بسببها.

وغرد ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا إن القيادة الديمقراطية تمزق الولايات المتحدة بحسب تعبيره.

وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

واتهمت بيلوسي في وقت سابق وزير العدل وليام بار بالكذب على الكونغرس مشيرة إلى أن ما قام به يعتبر جريمة. وتم اتهام وزير العدل وليام بار بازدراء الكونغرس لتجاهله أمر استدعاء لتقديم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الكامل بشأن روسيا. اشارة هنا الى ان مولر في تقريره كان خلص قبل نحو شهرين إلى أن حملة ترامب الانتخابية لم تعمل مع روسيا لترجيح كفة الانتخابات لصالح الرئيس.