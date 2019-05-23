السلطات السعودية تهدّد المعارضين المقيمين في الخارج بعوائلهم

الوقت- اكد الناشط السعودي عبد العزيز الحضيف المقيم في كندا، ان النظام السعودي يمارس ضغوطا كبيرة على عائلته في السعودية لاعلان “براءته” منه.

وأضاف الحضيف في تغريدة على حسابه بتويتر، ” أنا بدوري أعطيهم الإذن أن يعلنوا أي شيء لأني أعلم أنهم معي في قلوبهم والفرق بيننا هو إعلان الموقف فقط، وأنا لا أريد أن يتضرروا بسببي فأعطيهم الأذن لأنهم في حكم المكرهين “.

و كان الحضيف قد اعلن في 17 مايو الجاري عبر حسابه بتويتر تمكنه من الهروب من السعودية.

وعبد العزيز هو ابن اخ معتقل الراي الدكتور محمد الحضيف الذي قامت السلطات السعودية باعتقاله في مطار الرياض خلال عودته من تركيا في 19/3/2016 بسبب تحذيراته الدائمة من الخطر الإماراتي على السعودية.

وشهدت السعودية، في الفترة الأخيرة هروب العديد من السعوديين من البلاد، لا سيما فتيات بسبب المضايقات التي يتعرضون لها.

وهذه ليست المرة الاولى التي يلجأ النظام السعودي الى الضغط على المعارضين له من خلال تهديد سلامة ذويهم،اذ سبق واعتقل العديد من اهالي الناشطين المتواجدين خارج البلاد في مسعى لاجبار هؤلاء الناشطين للعودة الى بلدهم وزجهم في السجون.

وقبل يومين أكد الناشط الحقوقي حمزة الكناني أن النظام السعودي يبتزه بسلامة عائلته للضغط عليه، معربا عن قلقه البالغ بعد انقطاع التواصل مع أهله في السعودية، مبدياً خشيته من إصابتهم بسوء بعد استدعاء النظام لهم والتحقيق معهم.