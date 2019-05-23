البنتاغون يدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

الوقت- اكدت وزارة الدفاع الأمريكية ، اليوم الخميس، تدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

ونقلت وسائل اعلام امريكية عن مصادر مسؤولة في البنتاغون أن الوزارة تدرس ارسال حوالي 5000 عسكري امريكي جديد الى الشرق الاوسط رغم نفي الرئيس ترامب وجود مثل خطة لديه.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان قد قال إن التحرك العسكري في الخليج الفارسي استهدفت مااسماه "ردع" إيران لا شن حرب ضدها.

وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونغرس الأميركي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاغون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج الفارسي، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأميركية.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأميركية في الخليج الفارسي، وأضاف: "هدفنا من حشد قواتنا في الخليج هو الردع لا الحرب، تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني".

وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، ان الخارجية الأمريكية سيست معلومات استخبارية عادة ما تكون موضوعية حول إيران، ووجه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، رسالة مشتركة لوزير الخارجية الامريكي بشأن إيران، وانتقدت الرسالة تقريرا للخارجية الأمريكية حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح والانتشار النووي.

وكانت واشنطن نشرت خلال الفترة الماضية 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج الفارسي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.