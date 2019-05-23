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  الخميس 18 رمضان 1440

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أخبار

الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية نوعية إلى جبهات القتال بريف حماة

الخميس 18 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية نوعية إلى جبهات القتال بريف حماة

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الوقت- قال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية نوعية خلال الساعات القليلة الماضية إلى جبهات القتال بريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف المصدر بحسب "سبوتنيك" أن هذه التعزيزات تأتي مع ارتفاع وتيرة المعارك التي تشهدها جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، وخاصة بعد سلسلة الهجمات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مواقع الجيش السوري بريف حماة.

واعلنت مصادر عسكرية سورية،امس الاربعاء، مقتل عشرات الارهابيين خلال تصدي الجيش السوري لهجوم عنيف لتنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه على محور كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

واضافت المصادر العسكرية السورية، لوكالة سانا الرسمية، أن الجيش السوري تمكن مساء الثلاثاء من صد هجوم كبير للجماعات المسلحة موقعا بصفوف الإرهابيين أكثر من 80 إرهابيا إضافة إلى عشرات الجرحى.

وشنت التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات معاكسة على مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي الغربي، دافعة بقوات النخبة من المقاتلين والانتحاريين الأجانب إلى خطوط المواجهة الأمامية.

و تمكن الجيش السوري من إحباط جميع هذه الهجمات موقعا في صفوف الإرهابيين مئات القتلى والجرحى، لكنه عمد مساء الأربعاء، أمام ضراوة المعارك إلى سحب وحداته من بلدة كفرنبودة وأعاد نشرها في محيط البلدة تمهيدا لشن هجوم معاكس يرجح أن يستأنف معه معركة تحرير إدلب.

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