آية الله خامنئي: لم تکن لديه قناعة كاملة بتنفيذ الاتفاق النووي

الوقت- اكد آية الله السيد علي خامنئي انه لم تکن لديه قناعة كاملة بالطريقة التي تم بها تنفيذ الاتفاق النووي المبرم مع المجموعة السداسية الدولية.

وقال قائد الثورة خلال استقباله حشدا من طلاب الجامعات ان الوعد الالهي الصادق في نصرة من ینصر دین الله نقطة امل اخرى واضاف، ان التآكل والانحطاط المحتوم للحضارة الغربیة والذی بحاجة الى بعض الوقت لیبرز بصورة ملموسة یشكل نقطة امل اخرى في مسار الحركة العامة للشعب الایراني.

وصرح بان تقدیم السبل العملانیة یشكل العنصر الرابع لاي حركة عامة واضاف، ان تبیین هذه العناصر الاربعة لدى الراي العام بحاجة الى ذهن متقد ولسان بلیغ الا ان العنصر الرابع بحاجة الى التخطیط والتوجیه والتركیز والنشاط لحظة بلحظة والمتابعة للمضي بقافلة المجتمع العظیمة خاصة الشباب الى الامام.

ومن ضمن مقترحات القائد للطلبة الجامعیین لتوجیه الحركة العامة للشعب الایراني في مسار تحقیق الافاق الوضاءة للبلاد 'تاسیس المجموعات النهضویة داخل الجامعات' و'دعوة الطلبة الجامعیین من دول محور المقاومة للبحث حول القضایا الدولیة وقضایا العالم الاسلامي المهمة'.

واعتبر احباط مؤامرات الاعداء الناعمة من النتائج المهمة لـ "عمل الشباب والتنظیمات الطلابیة الجامعیة بالسبل المطروحة' واضاف، ان العدو یهدف لشل قدرات جیل الشباب عبر الهائهم بالشهوات والمخدرات وبعض الانشطة العبثیة في الاجواء الافتراضیة وزرع الیاس والاحباط في نفوسهم الا انه سیتم احباط هذه المؤامرة في ظل الحركات الباعثة على النشاط والامل من قبل الشباب والمجموعات الطلابیة الجامعیة.

وختم قائد الثورة تصریحاته قائلا، ایها الشباب كونوا على ثقة بانكم ستشهدون زوال اعداء البشریة اي الحضارة الامیركیة المنحطة وزوال "اسرائیل".