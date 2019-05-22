روسيا وسوريا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان وتطالبان بإخراج اللاجئين

الوقت- أعلنت روسيا وسوريا رفضهما لفكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية أخرى لمخيم الركبان وطالبتا بإخراج اللاجئين.

وفي بيان مشترك أكد كل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي السوري بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن روسيا وسوريا ترفضان فكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية أخرى إلى مخيم الركبان وتطالبان بإخراج جميع اللاجئين من هناك.

ووفقاً للبيان فإن "ممثلي الجانب الأمريكي دعوا مجدداً إلى إرسال قافلة إنسانية ثالثة، لكننا أكدنا مراراً واستناداً إلى التجربة العملية أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى حلّ مشكلات اللاجئين، لكنها تسمح لنا فقط بتوفير جميع المستلزمات للمسلحين الخاضعين لسيطرة أمريكا، وان مثل هذا النهج لحل مشكلة الركبان غير مقبول".