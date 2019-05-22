الإمارات تلحق بركب البحرين وتعلن دعمها لأولى خطوات "صفقة القرن"

الوقت- أعلنت دولة الإمارات، موقفها بشأن أولى خطوات "صفقة القرن"، مشيرة إلى أنها تدعم ورشة العمل الاقتصادية التي تستضيفها البحرين، الشهر المقبل.

وكالة أنباء الإمارات (وام) ذكرت الثلاثاء 21أيار أن دولة الإمارات رحّبت بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي تعقد في البحرين بالشراكة مع أمريكا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت الإمارات أنها تدعم الورشة وأنها ستشارك فيها بوفد،.

كما بررت الوزارة موقف الإمارات رغم معارضة الشعب الفلسطيني الواسعة لهذه المؤامرة الجديدة التي تستهدف نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، بالقول "إن الإمارات تقف مع كل الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة، التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"!.