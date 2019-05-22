لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلي من الداخل الأردني؟

الوقت- لا يزال الوضع الأردني الداخلي على حاله. لم يتنجح اصلاحات الملك عبدالله الثاني، وحكومة الزرار في الحد من المعاناة الاقتصاديّة. المحنة الاقتصادية تتزامن مع أخرى سياسيّة ترتبط بصفقة القرن والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي من جهة، وبالأوضاع الأمنية والتغيرات التي طالت رئاسة الاستخبارات والقصر الملكي من جهة أخرى.

تقدير استراتيجي

الهبّة الشعبية المرتقبة أثارت المخاوف الإسرائيلية من البلد الشرقي لفلسطين المحتلّة، فقد سلط تقدير إسرائيلي استراتيجي، الضوء على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في استقرار الأردن، مؤكدا أن هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على استقرار المملكة.

يوضح التقدير الإسرائيلي الذي أعدته السفير الإسرائيلي السابق في عمان عوديد عيران، والذي صدر عن "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، أنه "لم يسبق أن كانت مكانة الأسرة المالكة الهاشمية في الأردن موضع علامة استفهام منذ تأسيس المملكة".

ونوه المركز في دراسته التي تأتي ضمن نشرة استراتيجية التي يصدرها تحت "نظرة عليا" إلى أنه "منذ تأسيس الأردن وهو يتصدى لمشاكل اقتصادية وجودية، تنبع من انعدام المقدرات الطبيعية ومصادر الدخل المحلية، إضافة لاستضافته لموجات كبرى من المهاجرين بالنسبة لحجم سكانه".

وقدرت الدراسة، أنه "في حال سمحت حكومة "إسرائيل" الجديدة باتخاذ خطوات لضم أجزاء من الضفة لإسرائيل، سيقف الأردن على رأس المعسكر العربي الذي يدعو الأسرة الدولية لعدم الاعتراف بهذه الخطوات، وشجب الخطوة الإسرائيلية وربما فرض عقوبات عليها إذا لم تمتنع عن هذه الخطوة".

تتلاقى هذه الدراسة مع ما كشفه الخبير الإسرائيلي يوني بن مناحيم في مقاله بموقع "المعهد المقدسي للشؤون العامة"، أن "الانفجار قادم في الأردن، ولم يؤخره سوى قدوم شهر رمضان"، موضحا ان حكومة الرزاز لم تنجح بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية، وقد يضطر الملك للبحث عن واجهة جديدة كي يتوجه الغصب الشعبي باتجاهها، وليس ضده.

وأشار الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" إلى ما أسماها بالمؤامرة التي نتج عنها إطاحة الملك بعدد من المسؤولين الأمنيين وكبار المستشارين في الدائرة المحيطة به وإعادة ترتيب الأمور داخل القصر وجهاز المخابرات الأردنية، مؤكداً حجم هشاشة الوضع في الأردن عشية إعلان صفقة القرن، التي تهدد قبل أن تعلن استقرار المملكة الهاشمية.

أبرز الدلالات

بدا لافتاً في هذا التقرير، والعشرات من التقارير الإسرائيلية المماثلة حجم الخشية الإسرائيلية تجاه إمساك الشعب الأردني بزمام المبادرة لإدراكه المسبوق موقف هذا الشعب الشريف من القضيّة الفلسطينية.

يدرك الكيان الإسرائيلي أن هذا الشعب يرفض أي نوع من العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المحتل للأردن، كما هو الحال مع فلسطين الحبيبة. في السياسة، كل يدعو للتطبيع يضعه الشعب الأردني في مزبلة التاريخ. اقتصادياً، هناك رفض قاطع لأي نوع من العلاقات الاقتصادية، ولسان حال كل أردني فيما يتعلّق بصفقة الغاز "من يشتري غاز اليوم يبيع وطنا غداً"، لا بل يدرك الكيان جيّداً أن هذا الشعب على استعداد تام لأن يجعل الأردن منطلقاً لمقاومة جديدة ضد الكيان الإسرائيلي.

بالطبع، ما يقصده الكيان الإسرائيلي من الاستقرار الأردني هو استقرار العجز والضعف، كما كان الحال قائماً منذ معاهدة السلام المشؤومة، ليس استقرار القوة الذي يضع الأردن في موقع الاستراتيجية في الخارطة العربية عموماً، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

ومن السياسات التي لطالما عمد الكيان الإسرائيلي إلى القيام بها لإبقاء حالة استقرار العجزهذه هي دقّ الأسافين بين بين الأردنيين والفلسطينيين عبر الذباب الإلكتروني (تشير آخر احصائية أردنية إلى أن الذباب الإلكتروني السعودي مسؤولاً عن 40 % على الأقل من الأخبار السلبية ضد الأردن، في حين يحل الذباب الإسرائيلي المرتبة الثانية وبنسبة 28 %، لكن عملية دق الأسافين بين الأردنيين والفلسطينيين على مدى عقود زادهم التصاقا ببعضهم خلافا لما عمل عليه وتوقع نجاحه المغرضون.

لا ينظر الأردنيون إلى الكيان الإسرائيلي كعدو تاريخي وسياسي محتلّ للمقدسات فحسب، بل يحمّلونه المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد من سنوات. إن اللاجئين الفلسطينيينالمتواجدين في الأردن قد أثّروا على الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، وبما أن مكانهم الطبيعي هي أراضيهم في فلسطين، فالمسؤول هي الجهة التي تحول دون عودتم، أي الكيان الإسرائيلي.

اليوم، يجد الشعب الأردني في صفقة القرن ضالّته السياسية والاقتصادية. هذا الشعب يريد أن ينفض غبار سنين التطبيع مع الكيان المحتلّ، وتحسين وضعه الاقتصادي، وكلا الأمرين يرتبطا بشكل مباشر بصفقة القرن المرتقبة. توقّعوا قريباً قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلي تحت وطأة الضغط الشعبي، الغاز الذي يأتي من فلسطين المحتلّة سيتوقّف، ولا نعتقد أن الحدود الغربية للأردن ستبقى على حالة الاستقرار التي شهدتها خلال العقود الماضية. الشعب لن يكتفي باللاءات الثلاث التي أعلنها الملك عبدالله اكثر من مرة، وهي “لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا للتفريط بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف”، بل ربّما يعزّزه بلاءات قمّة الخرطوم الثلاث: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض.

صحيح، ان صفقة القرن هذه تهديد كبير للقضية الفلسطينية، إلا أنني أرها فرصة أكبر لعود القرار العربي تجاه القضية الفلسطينية إلى أصحابة أي الشعوب العربية، لا الأنظمة المطبّعة.