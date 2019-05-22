موقع بريطاني: السعودية ستعدم أبرز دعاتها بعد وقت قصير من شهر رمضان

الوقت- أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ان السعودية ستعدم أبرز دعاتها بعد وقت قصير من شهر رمضان ومن بينهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

ونقل الموقع البريطاني عن مصادر حكومية سعودية إن الأحكام “ستصدر عليهم بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وسيتم إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان”.

واكدت المصادر السعودية للموقع وجود توجه لإصدار أحكام الإعدام على الدعاة الثلاثة اللذين كان من المفترض أن يمثلوا في جلسة محاكمة في الأول من أيار/مايو الجاري قبل أن يتم تأجيل لإشعار آخر.

وكان النظام السعودي اعتقل العودة والعمري في سبتمبر لعام 2017، خلال حملةٍ واسعة شنّها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالت العشرات من العلماء والكتّاب والدّعاة، ووجهت النيابة العامة للعودة 37 تهمة تتعلق “بالإرهاب” وطالبت له بما سمته “القتل تعزيراً” .

وكانت النيابة العامة السعودية، طلبت الحكم بالقتل تعزيرا، على العودة والقرني والعمري، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توجيه عشرات التهم لهم، جميعها متعلقة بالإرهاب.