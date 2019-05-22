مقتل أكثر من 80 إرهابيا بعد فشل هجوم كبير للنصرة على ريف حماة

الوقت- اعلنت مصادر عسكرية سورية، اليوم الاربعاء، مقتل عشرات الارهابيين خلال تصدي الجيش السوري لهجوم عنيف لتنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه على محور كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

واضاف المصدر العسكري السورية، لوكالة سانا الرسمية، أن الجيش السوري تمكن مساء الثلاثاء من صد هجوم كبير للجماعات المسلحة موقعا بصفوف الإرهابيين أكثر من 80 إرهابيا إضافة إلى عشرات الجرحى.

ولفت المصدر الى إن قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط هجوم عنيف نفذه مسلحو هيئة تحرير الشام وجيش العزة بمؤازرة عدد من المسلحين الأجانب التابعين للحزب الاسلامي التركستاني على محور بلدة كفرنبودة".

ومع بداية محاولة الهجوم تمكنت قوات الجيش السوري من تدمير عربة BMP مفخخة بمحيط كفرنبودة، ثم تبع عملية التفجير هذه هجوم عنيف من قبل المئات من المسلحين على محور الهبيط — كفرنبودة حيث عمل المسلحون على استهداف مواقع الجيش بعدد كبير من القذائف الصاروخية".

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيات الإرهابية المهاجمة استمرت لأكثر من ٤ ساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش من احتواء الهجوم وشنت هجوما مضادا على بعض النقاط التي تقدم إليها المسلحون بمحيط المدينة تزامنا مع غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في خان شيخون والهبيط والقصابية وعابدين.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إعادة خارطة السيطرة على ما كانت عليه قبل هذا الهجوم، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة حاولت تنفيذ عدة هجمات بالتوقيت ذاته على أكثر من محور، حيث هاجم المسلحون مواقع للجيش في تل هواش والحميرات والحويز، تمكنت قوات الجيش من إحباطها جميعا.