بوتين و ميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون التجاري والاقتصادي مع إيران

الوقت- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلادهم بالتعاون المتبادل المنفعة مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي.

وخلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة ، تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على هذا الاتفاق، الذي يعد عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين. وأكدت التزام روسيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع إيران في مجال التجارة الاقتصادية'.

وفي سياق متصل رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوي على تصریحات نظیره الفرنسی بان ایران مستعدة للالتزام بتنفیذ الاتفاق النووی بالشكل الذي التزمت فیه فرنسا وباقی الشركاء الاوروبیین على مدى العام الماضي، مشيرا الى أن ان طهران لدیها الاستعداد لدعم الاتفاق النووی والالتزام به بذات الصورة التي دعمت فیها فرنسا وشركاؤها الاوروبیون الاتفاق طیلة العام الماضي وان تبذل كل ما بوسعها لتنفیذه.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع اجراءات الحظر ضد طهران، بما في ذلك الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني 'بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة'، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي، كما منح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع ايران.