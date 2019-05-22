السلطات السعودية تهدّد ناشطاً حقوقياً مقيماً في الخارج بسلامة عائلته

الوقت- أكد الناشط الحقوقي حمزة الكناني أن النظام السعودي يبتزه بسلامة عائلته للضغط عليه، معربا عن قلقه البالغ بعد انقطاع التواصل مع أهله في السعودية، مبدياً خشيته من إصابتهم بسوء بعد استدعاء النظام لهم والتحقيق معهم.

وقال الناشط السعودي المقيم في الخارج في تغريدة على موقع تويتر "انقطعت كل الأخبار عن أهلي ولا أعلم عنهم أي جديد، مما أثار قلقي على سلامتهم وحياتهم، وذلك بعد أن تم استدعاؤهم أكثر من مرة للتحقيق بهدف محاولة إقناعي بالعودة وتسليم نفسي للسلطات".

وكان حساب "معتقلي الرأي" المختص بأخبار المعتقلين في البلاد أكد أن النظام السعودي داهم منزل "الكناني"، وصادرت جميع مستلزماته الشخصية من عقود وكُتب وصور ومستندات، موضحاً أنه جرى استدعاء أفراد أسرته للتحقيق، ومساومتهم تحت التهديدات للضغط على الكناني بالرضوخ والعودة إلى المملكة وتسليم نفسه.

وكان الكناني نشر فيديو على صفحته بـ"تويتر"، أعلن فيه مناصرته للمعتقلين داخل سجون السعودية، وفي مقدمتهم المشايخ والنساء، واصفاً تلك المعتقلات بـ"سجون الظلمة في جزيرة العرب وبلاد الحرمين".