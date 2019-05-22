الكونغرس الأمريكي: ترامب لايريد الحرب مع ايران

الوقت- اكد عدد من اعضاء الكونغرس الأمريكي أن واشنطن لا تنوي اشعال حرب مع ايران، مشيرين الى ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وقال عضو بالكونغرس إنهم استمعوا إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول التهديدات الإيرانية، وأن الأخير قال إنه لا توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني، وبين عضو الكونغرس أن واشنطن سترد على أي إجراء عدائي من جانب إيران، مطالبا طهران بتغيير سلوكها.

من جهته، صرح النائب، مايك مكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية، بأنه لا توجد نية لخوض حرب في المنطقة، وأضاف في تصريح للصحفيين أن هذه عملية "ردع لوقف تصعيد إيران وعدوانها".

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب الأمريكي، اكدوا يوم الجمعة الماضية، ان الخارجية الأمريكية سيست معلومات استخبارية عادة ما تكون موضوعية حول إيران.

ووجه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، رسالة مشتركة لوزير الخارجية الامريكي بشأن إيران، وانتقدت الرسالة تقريرا للخارجية الأمريكية حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح والانتشار النووي.

وكانت واشنطن نشرت خلال الفترة الماضية 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج الفارسي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.