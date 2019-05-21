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  الثلاثاء 16 رمضان 1440

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أخبار

الأمن الروسي: 5 آلاف مسلح من "داعش" يتمركزون شمال أفغانستان

الثلاثاء 16 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الأمن الروسي: 5 آلاف مسلح من "داعش" يتمركزون شمال أفغانستان
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الوقت- أكد مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن نحو 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش" يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وفي كلمة أمام رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الثلاثاء قال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة"، مضيفاً أن في تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، ويستخدمون الطائرات المسيرة".

وتابع مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "إن الإرهابيين يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال، التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية".

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الأمن الروسي ولاية خراسان المناطق الشمالية داعش

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