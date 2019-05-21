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أخبار

سلاح الجو اليمني المسير يقصف مطار نجران جنوب السعودية

الثلاثاء 16 رمضان 1440
 
 
 
 
 
سلاح الجو اليمني المسير يقصف مطار نجران جنوب السعودية
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الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم الثلاثاء، هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران جنوب السعودية.

أكد مصدر بسلاح الجو اليمني المسير أن طائرة 2k  أصابت مخزن أسلحة في مطار نجران ما أدى لنشوب حريق بالمكان.

وقاصف "كا2" طائرة مسيرة تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وكان الجيش اليمني قد كشف الستار عن طائرة "قاصف كا2" في العاشر من يناير الماضي / كانون الثاني، ودشنها بشن هجوم على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء عن "تحالف العدوان" اعترافه بالهجوم.

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