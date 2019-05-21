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  الثلاثاء 16 رمضان 1440

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أخبار

فرنسا تواصل عنصريتها ضد المحجبات!

الثلاثاء 16 رمضان 1440
 
 
 
 
 
فرنسا تواصل عنصريتها ضد المحجبات!

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الوقت-في خطوة اتسمت بالعنصرية، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم أمس الاثنين قانونًا جديدًا تحت اسم "قانون المدارس" يحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن في الرحلات المدرسية.

وبحسب وسائل إعلامية فرنسية أيّد القانون 186 نائبًا في الغرفة العليا للبرلمان مقابل معارضة مئة صوت، في حين امتنع تسعة وخمسون عضوًا عن التصويت.

وفي هذا السياق انتقد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير القانون قائلًا إنه "يتناقض مع قرارات مجلس الدولة"، مشيرًا إلى أنه سيخلق العديد من المشكلات حيال تطوير الرحلات المدرسية

من جانبها، انتقدت النائب عن الحزب الاشتراكي فيفيان أرتيغالاس إقرار القانون، معتبرةً أنه "لا ينبغي استخدام العلمانية كأداة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

بدورها، دافعت النائب عن حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا جاكلين أوستاش برينيو عن القانون قائلة إنه "يهدف إلى سد فجوة قانونية في تطبيق العلمانية".

يذكر ان القانون يدخل حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية والغرفة السفلى للبرلمان، ولا تعد هذه الخطوة العنصرية هي الأولى من نوعها في فرنسا اذ سبقتها خطوات أخرى بمنع لباس الحجاب في الإدارات الرسمية كما وتواجه فرنسا حملات مستمرة اعتراضًا على قرارت حظر الحجاب، كان من أبرزها حملة "ادعم مريم" دعمًا لطالبة مسلمة في جامعة السوربون تعرضت لانتقادات من قبل سياسيين وحملة من خطابات الكراهية.

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فرنسا حجاب عصرية المدارس الفرنسية

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