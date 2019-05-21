56% من الإسرائيليين يرفضون منح نتنياهو الحصانة!

الوقت-أجرى موقع والاه الإسرائيلي، مساء أمس، استطلاع للرأي تناول محاكمة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بتهم الفساد وجاءت النتائج برفض المشاركين في الاستطلاع منح حصانة لرئيس الحكومة ولأعضاء الكنيست الاخرين من المحاكمة حتى انتهاء فترة ولايتهم.

وبحسب الموقع الاسرائيلي أظهرت النتائج أن 56% من "الجمهور الاسرائيلي" يعارض منح حصانة لرئيس الحكومة ولأعضاء الكنيست الاخرين من المحاكمة حتى انتهاء فترة ولايتهم، فيما يُعارض 51% من الجمهور مواصلة ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا قدمت ضده لائحة اتهام".

ويتبين من خلال الاستطلاع أن هناك أغلبية بين الجمهور تعارض اجراءات الحصانة من قبل نتنياهو والليكود، لكن المنتمين الى الليكود يقدّمون صورة مختلفة تمامًا، إذ أن 80% من مصوّتي الليكود يعتقدون بأنه يجب على نتنياهو الاستمرار بتولي منصبه حتى لو قدمت لائحة اتهام، وفقط 12% يعارضون ذلك. كذلك 71% من مصوتي الليكود يدعمون منح الحصانة لرئيس الحكومة وأعضاء الكنيست حتى نهاية ولايتهم.

يذكر أنه هناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو وهي "قضية 1000"، "القضية 2000" و"القضية 4000" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، ويتهم نتنياهو بها حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات، وتعد هذه القضية من أخطر القضايا التي يتهم بها نتنياهو.