مادورو: لانتخابات تشريعية مبكرة

الوقت-قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم امس الاثنين في كلمة له ألقاها من قصر "ميرافلوليس" الرئاسي في العاصمة كاراكاس، أن بلاده تتوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

ودعا مادورو المعارضة إلى التصويت في الانتخابات المقبلة، وأضاف: "سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية".

وكانت الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية (البرلمان) قد جرت في فنزويلا في العام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل على 109 مقعدا من أصل 164.

هذا وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبر العام 2020.

يذكر انه في 21 يناير الماضي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت أمريكا وعدد من الدول الأخرى، اعترافها بغوايدو، فيما أكدت دول عدة، منها روسيا والصين، دعمها لمادورو كرئيس شرعي للبلاد.