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  الثلاثاء 16 رمضان 1440

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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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أخبار

هكذا علق أبرز رجل أعمال فلسطيني على مؤتمر البحرين!

الثلاثاء 16 رمضان 1440
 
 
 
 
 
هكذا علق أبرز رجل أعمال فلسطيني على مؤتمر البحرين!

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الوقت- علق رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس مدينة روابي، بشار المصري، يوم أمس الاثنين على الدعوة التي وجهتها البحرين له من أجل المشاركة في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، واصفاً إياه بالخيانة للقضية الفلسطينية.

وفي تغريدة له على تويتر قال رجل الأعمال الفلسطيني إنه "لن يتعامل مع أي حدث خارج الإجماع الوطني الفلسطيني": "نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وأوضح "أن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقا نرفضها الآن".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعربت عن تشاؤمها العميق إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، "للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"، كأول خطوة لـ"صفقة القرن" الأمريكية، معتبرة إياها "عقيمة".

يذك أن امريكا والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من شهر حزيران يونيو المقبل، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية".

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