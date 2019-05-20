حرب الهواتف الذكية تشتعل بين واشنطن وبكين

الوقت- بدأت الصين تدعو على نطاق واسع على الشبكة الاجتماعية المحلية الصينية "ويبو" لمقاطعة منتجات أبل لدعم "هواوي" الصينية.

وقرر المستخدمون الصينيون الرد على إجراءات الولايات المتحدة ضد الشركات الصينية من خلال دعوة لمقاطعة منتجات أبل في شبكة التواصل الاجتماعية "ويبو"، حيث أطلق المستخدمون حملة واسعة النطاق، قارنوا فيها بين هواتف "آيفون" و"هواوي" الذكية وأشاروا إلى مزايا العلامة التجارية الصينية.

وليست هذه أول محاولة لمقاطعة أبل، فقد هددت بعض الشركات الصينية في ديسمبر/ كانون الأول موظفيها الذين يستخدمون آيفون، بالتسريح من العمل، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للموظفين الذين يخططون للتخلي عن هواتف "أبل" الذكية، قدم أصحاب العمل إعانات مربحة لشراء هواتف هواوي الذكية كبديل.

وكانت شركة "غوغل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية، وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

و وفقا لشركة Canalys، فإن حوالي 49٪ من صناعات هواتف هواوي الذكية في الربع الأول من عام 2019 بيعت في السوق الدولية، حيث أصبحت هواوي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية من حيث حصتها في السوق في الربع الأول.