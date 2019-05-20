15 ضحية في مجزرة سعودية جديدة في محافظة حجة اليمنية

الوقت- أعلنت مصادر محلية يمنية صباح اليوم الاثنين، سقوط 15 ضحية إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في محافظة حجة شمال اليمن.

وأوضح موقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان استهدف سيارة متسوقين في مديرية مستبا بالمحافظة ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و11 جريحا.

وأشار إلى أن السيارة كانت متجهة إلى أحد الأسواق بالمديرية، لافتا إلى أنها كانت تحمل كذلك على متنها مواشي.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكب، الخميس الفائت، مجزرة مروعة في العاصمة صنعاء باستهدافه حي الرباط السكني ما أدى إلى استشهاد وجرح 77 مدينا.

وتعيد جريمة اليوم في مديرية مستبا للأذهان الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في 15 مارس 2016 في سوق الخميس الشعبي بالمديرية والتي راح ضحيتها 117 شهيدا ينهم 25 طفلاً وإصابة أكثر من 20 آخرين.

يأتي ذلك في سياق الجرائم الوحشية التي يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني على مدى أربعة سنوات وشهرين في ظل صمت دول مريب شجع العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وفي سياق متصل اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان “عملياتنا العسكرية لا نتردد في الاعلان عنها ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا”.

واوضح العميد سريع في تصريح ان “أربع سنوات من الصمود اليماني أثبتت فشل العدوان العسكري والسياسي، و يحاول النظام السعودي مجددا التغطية على جرائمة المرتكبة بحق شعبنا ويستغل المكانة الدينية لمكة المكرمة”.

ولفت الى انها “ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة ويحاول النظام السعودي من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على اليمن”.