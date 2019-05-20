إيران تعلن رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف

الوقت- أ علن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اليوم الاثنين ان انتاج البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ بالمئة قد تضاعف الى نحو اربعة اضعاف.

وافاد كمالوندي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين نقلا عن مدير منشات نطنز لتخصيب اليورانيوم انه وعقب القرار الاخير للمجلس الاعلى للامن القومي فان انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ قد بلغ نحو اربعة اضعاف.

وتابع كمالوندي ان هذه القضية لاتعني زيادة مستوى التخصيب او زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي او تغيير نوع اجهزة الطرد المركزي بل تم رفع طاقة الانتاج اليوانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ بالمئة الى نحو اربعة اضعاف من تغيير الوضع الراهن وقد تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه القضية.

كما اكد كمالوندي في المؤتمرالصحفي ان بلوغ ايران مستوى 190 الف سو (وحدة الفرز "swu") امر سهل للغاية وهي في متناول اليد.

واوضح ان بلوغ طاقة التخصيب اربعة اضعاف اليوم هو رسالة الى الطرف الاخر وان هذه الطاقة قابلة للزيادة بنفس الحجم من اجهزة الطرد المركزي .