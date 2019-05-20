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  الثلاثاء 16 رمضان 1440

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أخبار

اعادة فتح منفذ "جذابه" الحدودي بين ايران مع العراق

الإثنين 15 رمضان 1440
 
 
 
 
 
اعادة فتح منفذ "جذابه" الحدودي بين ايران مع العراق

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الوقت- أعلن حاكم قضاء دشت آزاكان في جنوب غرب إيران، حميد سيلاوي، اليوم الاثنين، استئناف العمل في منفذ "جذابه" الحدودي الإيراني مع العراق، عقب إغلاق استمر 40 يوما.

واضاف المسؤول الايراني إن المعبر استعاد نشاطه في عبور المسافرين وانتقال الشاحنات التجارية عقب إغلاق استمر 40 يوما، إثر تضرر طريق بستان-جذابه، جراء السيول والفيضانات الأخيرة التي غمرت المنطقة

وأضاف سيلاوي أنه بعد إصلاح الطريق، اجتازت قرابة 40 شاحنة تحمل سلعا مصدرة من محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، منفذ "جذابه" باتجاه العراق، وفي المقابل دخلت 40 شاحنة تحمل سلعا مستوردة من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

يشار إلى أن العمل في منفذ "جذابه" الحدودي، بدأ في عام 2009، وتم تخصيصه لاجتياز الزائرين، ونقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الأعمال في البلدين.

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