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  الثلاثاء 16 رمضان 1440

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أخبار

الكيان الاسرائيلي يؤكد مشاركته في قمة صفقة القرن المقرر عقدها في البحرين

الإثنين 15 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الكيان الاسرائيلي يؤكد مشاركته في قمة صفقة القرن المقرر عقدها في البحرين

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الوقت- قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار "صفقة القرن".

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي البارز قوله، إن الإدارة الأمريكية وجهت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى إسرائيل عبر البريد الدبلوماسي، موضحا أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن". 

ومن المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة خلال المؤتمر عن الجزء الأول من "صفقة القرن"، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ نحو عامين.

وأبدت السلطة الوطنية الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وأكدت أنها لن تشارك في المؤتمر، فيما اتهمت الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

كما لقي هذا الإجراء رفضا قاطعا من الفصائل الفلسطينية، بينما دعت حركة "حماس"، التي تدير السلطة في قطاع غزة، إلى مقاطعة المؤتمر.

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