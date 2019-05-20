النجباء: واشنطن تختلق الذرائع لتأجيج التوترات الأمنية في المنطقة والعراق

الوقت- أشار معاون الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء نصر الشمري إلى الذرائع التي تختلقها واشنطن لتأجيج التوترات الأمنية في المنطقة والعراق، مؤكداً جهوزية النجباء التامة للرد على أي إجراء أمريكي عدائي.

وأضاف معاون الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء: "إن حربنا مع أمريكا ستستمر حتى إنهاء الاحتلال وزوال الكيان الصهيوني من خارطة المنطقة".

ولفت نصر الشمري في حوار مع "بغداد اليوم" إلى التصعيد الأمريكي الأخير ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً: "ينبغي على الحكومة العراقية ألّا تنسى أنه في أحلك الظروف وعندما تركتنا أغلب الدول وعلى رأسها أمريكا لكي نحارب لوحدنا مع داعش، أن الدولة الوحيدة التي هبّت لمساعدتنا كانت إيران".

من جهته انتقد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء في حوار مع وكالة أنباء فرنسا، السياسات الأمريكية الرامية إلى تأجيج الصراعات في المنطقة، قائلاً: أن واشنطن اليوم تختلق ذرائع لخلق توترات أمنية في المنطقة والعراق.