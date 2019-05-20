جمعية الوفاق البحرينية: صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى

الوقت- أكدت جمعية الوفاق البحرينية أن صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى وأن سعي النظام الحاكم في البحرين لاستضافة الصفقة خروج عن كل الثوابت الوطنية والإسلامية والإنسانية وانحلال كامل من المسؤولية.

وأوضحت الوفاق الرفض المطلق والتام من كل شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته لتدنيس البحرين وتحويلها إلى محطة لتوقيع نسخة جديدة من وعد بلفور تحت مسميات مختلفة ومشاريع إجرامية ذات طابع إرهابي استيطاني للاستيلاء على قبلة المسلمين الأولى وتشريد شعوب عربية لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب.

وأضافت الوفاق ليس بغريب على الحكم في البحرين أن يساهم في أي مشروع من هذا النوع لأنه لا يعير أي اهتمام لقضايا الأمة ومنسلخ من كل الالتزامات العربية والإسلامية، وما تلك المحطات المخجلة باستضافة الصهاينة قبل أسابيع من خلال التنسيق السري العميق إلا مقدمة للوصول إلى هذا الانهيار الكامل والمساهمة في دعم ورعاية واحتضان المشروع الصهيوني على حساب قضية العرب والمسلمين الاولى.

وطالبت الوفاق كل شعوب الامة وحكوماتها الحرة وكل الاحزاب والجمعيات والجماهير إلى ضرورة التحرك الجاد في رفض هذا التطور الخطير ومنعه ومحاسبة القائمين والداعمين.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول مما يعرف بـ"صفقة القرن"، والذي سيتضمن ما يُطلق عليه المسؤولون الأمريكيون "ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة وستعقد في البحرين في شهر يونيو المقبل.