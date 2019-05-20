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  الإثنين 15 رمضان 1440

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أخبار

قطر تعلن أنها لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

الإثنين 15 رمضان 1440
 
 
 
 
 
قطر تعلن أنها لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة
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الوقت- أعلنت قطر أنها لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايو الحالي بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، اليوم الاثنين عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين".

يذكر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد دعا، السبت، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة 30 مايو الحالي.

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قطر دعوة القمتين الخليجية والعربية مكة المكرمة

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