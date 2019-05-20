ترامب: لا أريد الدخول في حرب مع إيران

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يريد الدخول في حرب مع ايران لكنه سيعمل مافي جهده لمنعها من الحصول على اسلحة نووية.

واضاف ترامب في مقابلة واسعة النطاق، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب، "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، وتابع ترامب حول مسألة الحرب مع إيران ، "لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية، لا يمكنك ترك ذلك يحدث".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يريد تجنب تكاليف الحرب الباهظة، قائلا، ""مع كل ما يجري، وأنا كما تعلمون لست شخصا يريد الدخول في الحرب، لأن الحرب تؤذي الاقتصادات، الحرب تقتل الناس، والأكثر من ذلك بكثير".

وكان الرئيس ترامب كتب تغريدة على موقع "تويتر"، يوم الأحد 19 مايو / آيار قال فيها: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها".

واثار تهديد ترامب لايران حتى سخرية الامريكيين انفسهم ، وقالت دي شيرمن ، المسؤولة الكبيرة في الخارجية الامريكية في عهد اوباما ،: ان طريقة تعاملك مع كوريا الشمالية لا تنفع مع ايران ، بل انها لم تنفع حتى مع كوريا الشمالية نفسها ، اما السيناتور الامريكي كريس مورفي فقال اذا كان إبني ، التلميذ في الرابع الابتدائي ، قائدا عاما للقوات المسلحة ، لكتب مثل هذه التغريدة ، اما مايك مكفال سفير امريكا السابق في روسيا، فقال ان ايران عمرها "رسميا" الاف السنين ، ومن المؤكد انها ستبقى بعد رئاسة ترامب ايضا.