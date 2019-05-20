ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" من البحرين خلال الشهر المقبل

الوقت- أكدت جمعية الوفاق البحرينية ان البيت الأبيض سيعقد ورشة عمل اقتصادية أواخر الشهر المقبل في البحرين كجزء من خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية التي يعتزم طرحها قريبا.

وأضافت الوفاق البحرينية الى ان تنظيم مؤتمر في المنامة يومي 25 و26 من الشهر المقبل يهدف لمناقشة الجانب الاقتصادي من الصفقة التي تروج لها ادارة ترامب، تحت عنوان الترغيب بايجاد مستقبل مزدهر للفلسطينيين واضاف بيان صادر عن البيت الابيض ان الورشة ستنظم مع سلطات المنامة وقادة العديد من الحكومات .

وفي هذا السياق اثنى المستشار الرئاسي وصهر الرئيس ترامب جيرارد كوشنر الذي وعد بالكشف عن الصفقة بعد شهر رمضان المبارك، على البحرين لاستضافتها المؤتمر، زاعما ان المؤتمر سيقدم افكارا لخلق فرص اقتصادية اكبر في المنطقة، وكان كوشنر قد قال ان الحلول التقليدية قد فشلت في التوصل لاتفاق، رافضا حتى الحديث عن حل الدولتين، بدورها اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنّ مؤتمر المنامة سيدفع القادة في كلّ أنحاء الشرق الأوسط إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكدت جمعية الوفاق البحرينية لاستضافة الخطوة التطبيقية من صفقة تصفية القضية الفلسطينة ورفضها ما وصفته بصفقة بيع القدس وفلسطين، خيانة عظمى مؤكدة ان النظام البحريني لا يملك أدنى شرعية في التحرك باسم البحرين. ورفض بيان للجمعية المشاريع الإرهابية الاستيطانية للاستيلاء على القدس وتشريد شعوب عربية لصالح الكيان الإسرائيلي معتبرا ان سعي نظام البحرين لاستضافة الصفقة هو خروج عن كل الثوابت الوطنية والاسلامية والانسانية.