شاهد حجم الدمار الذي لحق بمنشأة النفط السعودية بعد استهدافها بطائرات يمنية مسيرة

الوقت- بثت قناة الجزيرة صوراً جديدة عن الأقمار الصطناعية تظهر حجم الضرر الذي لحق بمحطة ضخ النفط رقم 8 التابعة لشركة أرامكو السعودية، والتي قام الجيش اليمني باستهدافها قبل ايام.

وتظهر الصور الملتقطة بعد يوم واحد من الهجوم، الأضرار التي لحقت بالمحطة رقم 8 في خط الأنابيب "شرق غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية بعد استهدفها بهجوم بالطائرات المسيرة شنه الجيش اليمني و حركة انصار الله يوم الثلاثاء الماضي.

كما تظهر الصور كسرا في أنبوب النفط بطول أربعة أمتار وتسربا نفطيا غطى مساحة ألف متر مربع في اليوم التالي للهجوم. وتكشف الصور أن الهجوم استهدف الأنبوب مباشرة وبدقة.

وكانت حركة انصار الله اليمنية اعلنت الثلاثاء الماضي تنفيذ هجمات بسبع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في محافظتي الدودامي وعفيف بمنطقة الرياض، وقالت إن الهجمات أدت إلى توقف كامل لخط النفط في تلك المنطقة.

واعترفت الحكومة السعودية بوقوع الهجمات بعد ساعات من الانكار، وادعت إنها لا تستهدف السعودية فقط، بل أمن إمدادات الطاقة للعالم أجمع.