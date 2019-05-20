مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

الوقت- كشفت الأمانة العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين بنسخته الثانية والثلاثين (32) عن شروط وقوانين فعاليات الدورة المقبلة.

وأفادت لجنة العلاقات العامة للمهرجان الذي يقام كل عام في أصفهان، أنه بموجب الاتفاق الذي تمّ بين مؤسسة الأمور السمعية والبصرية وبلدية أصفهان ومؤسسة فارابي السينمائية، ستنطلق النسخة الثانية والثلاثون لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين من تاريخ 19 اغسطس/آب حتى الـ 26 منه للعام 2019 بقسميه المحلي والدولي في مدينة أصفهان التاريخية وفقاً للشروط والأحكام التي سنوردها فيما يلي.

ويسلّط هذا المهرجان المخصص للأطفال واليافعين الضوء على أهمية خاصة في الأعمال التي تعزز الأخلاق الجيدة عند الأطفال واليافعين وتكشف لهم عن السلوكيات غير اللائقة بناءً على المعتقدات الدينية والإلهية والعلاقات الأسرية، وتدعوهم لاحترام رفاقهم، والثقة بالنفس، قبول المسؤولية في المشاركة الاجتماعية وحماية الطبيعة إضافة إلى العديد من المواضيع التي تهدف لتنمية شخصية الأطفال والمراهقين.

وفيما يلي النص الكامل لبرامج فعاليات النسخة الـ32 للمهرجان الدولي المزمع إقامته في مدينة أصفهان:

1- أهداف المهرجان

1-1 التعريف بأفضل أعمال سينما الأطفال والناشئين على الساحة الوطنية والدولية.

2-1 توفير أرضية مناسبة لمشاركة نشطاء سينما الأطفال والناشئين.

3-1 نمو وازدهار إنتاج وعرض أعمال سينما الأطفال والناشئين من خلال خلق تبادل فكري وتفاعل بنّاء بين كوادر صانعي سينما الأطفال والناشئين وبين الباحثين والجماهير أيضاً.

4-1 السعي لتعزيز وتنمية سينما الأطفال واليافعين من خلال إدراك الشروط المتوافرة ودعم الاستثمارات الثقافية والإنسانية.

2- أقسام المهرجان الرئيسة:

2-1 مسابقة السينما الدولية

1-1-2 مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

* أفضل فيلم سينمائي

* أفضل إخراج

* أفضل سيناريو

*أفضل فيلم انيميشن سينمائي

* جوائز لجنة التحكيم الخاصة

2-1-2مسابقة الأفلام القصيرة

*أفضل فيلم قصير روائي

*أفضل فيلم قصير انيميشن

2-1 مسابقة السينما الإيرانية

1-2-2 مسابقة الأفلام الروائية

*أفضل ممثل فيلم سينمائي

*أفضل سيناريو

*أفضل مخرج

*أفضل فيلم سينمائي

*أفضل فيلم انيميشن

*جائزة هيئة التحكيم الخاصة

2-2-2 مسابقة الأفلام القصيرة

*أفضل فيلم روائي قصير

*أفضل فيلم انيميشن قصير

3-2-2 مسابقة الأفلام الطويلة الروائية

* أفضل سيناريو فيلم طويل روائي

* أفضل مخرج

* أفضل فيلم طويل روائي

4-2-2 جوائز مدير المهرجان الخاصة

* في النسخة القادمة من المهرجان الـ32 سيقدّم مدير المهرجان جوائز خاصة للأعمال التي تولي اهتماماً بـ"الابتكار" و "الترابط الثقافي" و"ظروف العمل والرزق".

5-2-2 الآثار المنشورة على الانترنت

بناءً على التوسع الملحوظ في استخدام الفضاء الإلكتروني وطبقاً للجهود المبذولة لإنتاج محتوى خاص للفئة العمرية في سن الأطفال واليافعين، تم طرح قسم جديد لأول مرّة في هذه النسخة من المهرجان تحت عنوان (الآثار الانترنتية).

2-3 جائزة سيفج

ستقوم لجنة تحكيم دولية مؤلفة من حكم إيراني واثنين أجنبيين ترشحهما منظمة سيفج (المنظمة الدولية لأفلام الأطفال والناشئين) بمنح الجائزة الرئيسة لهذه المنظمة العالمية لأفضل فيلم طويل في المهرجان، وسيتم منح هذه الجائزة من قبل لجنة الحكام لأفضل مخرج أو منتج سينمائي لأفلام الأطفال.

كما سيتم منح أفضل فيلم قصير أو فيلم رسوم متحركة قصير الدبلوم الفخري من قبل لجنة التحكيم.

2-4 جائزة لجنة تحكيم الأطفال والناشئين الدولية

في هذا القسم، ستُهدي لجنة من الأطفال واليافعين الإيرانيين والأجانب الذين اختارتهم أمانة المهرجان جائزة الفراشة الذهبية عن أفضل فيلم سينمائي.

2-5 جائزة الشهيد بهنام محمدي

في هذا القسم، يتم إهداء تمثال ذهبي لأول شهيد شاب في الحرب المفروضة (حرب نظام صدام على إيران) لمنتج أو مخرج فيلم تم إنتاجه حول موضوعات التضحية والدفاع المقدس والمقاومة والقيم الإسلامية.

2-6 الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم المحلية (زافن قوکاسيان)

يقوم في هذا القسم فريق من الحكام يتضمّن نخبة النقاد والنشطاء الثقافيين والفنانين والسينمائيين من أصفهان يتم اختيارهم من قبل مكتب المهرجان في المحافظة نفسها بإهداء جائزة " زافن قوکاسیان" لأفضل فيلم في قسم السينما الإيرانية.

2-7 جائزة لجنة تحكيم الأطفال واليافعين الإيرانية

في حين سيقدّم في هذا القسم فريق تحكيم من الأطفال واليافعين "يتم اختياره من قبل مكتب المهرجان في أصفهان" جائزة الفراشة الذهبية لأكثر فيلم شعبية خلال فعاليات هذه الدورة.

2-8 العروض الخاصة

يتضمّن هذا القسم عرضاً للأفلام المتعلقة بصانع أفلام معين أو عرض أفلام متعلقة بدولة ما، وإما مجموعة من الأفلام التي تحاكي موضوعاً مشتركاً، أو كل مجموعة عروض أخرى منسجمة مع فعاليات المهرجان يقوم مدير المهرجان باختيارها ليتم عرضها في هذا القسم غير التنافسي.

3-الحكام

1-3 يتم تشكيل لجنات التحكيم بمهرجان سينما الأطفال والناشئين بجميع أقسامه الدولية والإيرانية عن طريق تعيين 5 حكام لكل قسم أغلبيتهم من الفنانين، النقاد والنشطاء السينمائيين والمثقفين من قبل مدير المهرجان ليقوموا بتقييم الأعمال المشاركة.

2-3 لا يمكن للفرق والجهات الأساسية المنتجة للأعمال المشاركة في الأقسام التنافسية من تبني مسؤولية اختيار أو تحكيم أفلام هذه الأقسام.

3-3 يستطيع مندوب من قبل مدير المهرجان أن يحضر عقد اجتماعات لجنة الحكام دون أن يكون له حق التصويت.

4- شروط وقوانين وزمان انعقاد المهرجان

1-4 يتم اختيار الفيلم من قبل لجان تقييم مستقلة بأمر من مدير المهرجان، وإذا لم يتم الوصول إلى عدد الأعمال المنتقاة لكل قسم من المسابقة 7 أفلام (سبعة أفلام على الأقل)، سيتم حينها عرض الأعمال التي يتم اختيارها في الأقسام غير التنافسية.

2-4 يجب أن تجتذب الأعمال المنتقاة من جهة المحتوى وأسلوب طرح القصة، رضا المشاهدين من فئة الأطفال والناشئين.

3-4 ألّا تكون أفلام المسابقة الدولية لمهرجان سينما الأطفال والناشئين أُنتجت قبل تاريخ 2017، وأفلام المهرجان الإيرانية قبل التاريخ نفسه أيضاً.

4-4 ألّا تكون الأفلام المشاركة في قسم المسابقة قد عُرضت في مدينة أصفهان قبل انعقاد دورة المهرجان أو تم بثها على قنوات التلفزيون المحلية أو تمت المشاركة بها من قبل في دورات مهرجان سينما الأطفال والناشئين من قبل.

5-4 يتم عرض فيلمين من بلدان أجنبية كحد أقصى في جميع أقسام المسابقة الدولية و 3-أفلام كحد أقصى من إيران.

6-4 يتم عرض أفلام هذه الدورة من المهرجان على فئتين عمريتين هما الأطفال والناشئين.

7-4 ألّا تتعدى مدة الأفلام القصيرة أكثر من 15-دقيقة ولا تكون الأفلام الطويلة أقل من 75 دقيقة.

8-4 تفتح الأمانة العامة للمهرجان الأبواب لحضور 6 أشخاص من فريق الأفلام السينمائية الطويلة الرئيسة (المخرج- المنتج- كاتب السيناريو وثلاثة ممثلين)، كما يمكن حضور شخص واحد مندوب عن الفيلم القصير (المخرج)، وثلاثة أشخاص كحد أقصى للأفلام السينمائية، الأنيميشنية والروائية الطويلة (المنتج، المخرج، الممثلون الرئيسون وكاتب السيناريو) ويكون ذلك طبقاً لما يناسب جدول العروض خلال أيام المهرجان.

9-4 سيكون حضور لجنات ضيوف الأعمال المقبولة إلزامياً في برامج من قبيل "المؤتمرات الصحفية والمقابلات الإعلامية" التي ستنظمها العلاقات العامة للمهرجان.

10-4 على المنتجين المتقدمين للمشاركة في المهرجان مراجعة الموقع الالكتروني التالي (www.icff.ir) وإكمال مراحل التسجيل فيه ومن ثم تثبيت معلومات الفيلم المشاركين فيه مرفقاً بصورة في بوابة المهرجان (السايت الرئيسي للمهرجان).

5 - شروط إرسال الأفلام من أجل اختيارها:

1-5 على المتقدمين إرسال أفلامهم الأصلية بصيغة (BLU-RAY ,DVD) مع ترجمة إنجليزية أو عبر WETRANSFER إلى مكتب المهرجان.

2-5 مكتب المهرجان على استعداد لاستلام الأفلام التي ترغب بالمشاركة عن طريق التحميل الانترنتي، ومن أجل الاستفادة من هذه الميزة عوضاً عن الإرسال البريدي أو التسليم المباشر (الحضوري)، يقوم المشاركون بتحميل أفلامهم وإرسال رابط الفيلم عن طريق البريد الالكتروني: intl@icff.ir أو info@icff.ir ، وسيتم إعلام صاحب الفيلم خلال مدة أقصاها 48 ساعة من قبل الأمانة العامة للمهرجان.

3-5 يمكن الاطلاع على استمارة التسجيل بشكل مباشر من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

4-5 تحميل مقال المخرج حول الفيلم، البيوغرافي (السيرة الذاتية)، الفيلموغرافي (سيرة الأفلام)، صورة المخرج وبعض الصور من الفيلم، الملصق، البروشور (إعلان الفيلم) بالإضافة إلى منشورات الفيلم عن طريق موقع المهرجان على الانترنت.

5-5 يتم إرسال تيزر للأفلام الطويلة (الإعلان الترويجي للفيلم) بشرط ألّا تتجاوز مدته3 دقائق عن طريق wetransfer.

6-5 يتم إرسال قائمة الحوار الخاصة بالفيلم عن طريق الايميل.

7-5 من أجل الترويج للفيلم في وسائل الإعلام المحلية والدولية، من الضروري إرسال تيزر للفيلم (فيديو إعلاني للفيلم) تبلغ مدته للأفلام الطويلة 3 دقائق وللأفلام القصير دقيقة واحدة.

8-5 يحتفظ مدير المهرجان بنسخة احتياطية من كل فيلم كسابقة يمكن له أن يراجعها مع حفظ حقوقها متى يشاء.

9-5 يجب تأمين جميع النسخ المقدمة للمهرجان من قبل مالكي الأعمال وسيتم تأمينها في وقت المهرجان من قبل مكتب المهرجان.

10-5 تُعرض الأفلام في المهرجان بشكل DCP. (على أًصحاب الأعمال المشاركة بنسخة DCP والتي تكون مشفرة برمز سري إرسال هذا الرمز إلى البريد الالكتروني للمهرجان تحت عنوان (DKDM).

11-5 يجب تقديم جميع نسخ الأفلام الـ DCP بلغتها الأصلية وفي حال لم تكن لغة الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان انكليزية لا بدّ من إرسال نسخة من الفيلم تحتوي على ترجمة انكليزية.

12-5 آخر موعد للتسجيل في بوابة المهرجان وتقديم الأفلام الإيرانية والأجنبية حتى تاريخ 6 يوليو 2019.

13-5 آخر موعد لتسليم النسخة الأصلية أو نسخة الـ dcp للأفلام التي تم قبولها في جميع أٌقسام المهرجان حتى تاريخ 6 أغسطس 2019. (تكاليف تحضير الأفلام وإرسالها تقع على عاتق المتقدمين بها)

14-5 تُصدر الأمانة العامة للمهرجان بطاقات المشاركة لجميع الأعمال التي تم قبولها.

15-5 بهدف احترام القوانين المقترحة والجماهير المشاركة، إذا لم يتم توفير النسخة المذكورة للفيلم وإرسالها في التاريخ المحدد فيما سبق، يمكن لأمانة المهرجان إلغاء الفيلم من جميع برامجها.

16-5 وضع وتنظيم برامج عرض الأفلام المشاركة في المهرجان تقع على عاتق الأمانة العامة للمهرجان.

17-5 في حال تم استلام نسخة العمل من قبل الأمانة العامة للمهرجان، لا يمكن إلغاء موعد عرض هذا الأثر من برنامج الإدارة.

18-5 التسجيل في موقع المهرجان وتسليم الأفلام، يعدّ بمثابة موافقة حتمية على كامل الشروط والقوانين وبرامج عرض الأفلام في إيران من قبل الممثل القانوني للأفلام المشاركة.

19-5 يتم الاطلاع على أخبار المهرجان ونتائج اختيار الأفلام وجميع الموارد الأخرى عن طريق القائمين عليه أو من خلال موقع المهرجان الانترنتي.

20-5 يتخذ مدير المهرجان القرار النهائي بشأن أمور غير متوقعة أو غير مؤكدة حول بعض الأفلام أو البرامج.

تم وضع القوانين والشروط باللغتين الانكليزية والفارسية وفي حال حدوث أي خلل أو تفسير خاطئ لأي قانون تعد اللغة الفارسية المرجع الأخير.

* عنوان الأمانة العامة للمهرجان:

طهران، شارع ولي عصر، بعد حديقة فردوس، شارع طوسي، أول مدخل دلبر، رقم المبنى 13، الطابق الثاني، الأمانة العامة للمهرجان (دبیرخانه جشنواره)

هاتف: 22735090 – 22741250 – 22741251 21 98 +

فاکس: ۲۲۷۳۴۸۰۱ 21 98 +

عنوان البريد الالكتروني:

الأمانة العامة الداخلية (المحلية) info@icff.ir

الأمانة العامة للأعمال الأجنبية intl@icff.ir

عنوان مكتب المهرجان في المحافظة (أصفهان):

أصفهان، شارع امادكاه – مقابل فندق عباسي – مجمع عباسي – المكتب الدائم لمهرجان أفلام الاطفال واليافعين باصفهان

هاتف: 32225535-031 الفاکس: 32221298-031 رقم البرید: 8144917886