محمد الحوثي: القمم السعودية تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية

الوقت- علّق رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي على دعوة الملك السعودي إلى عقد قمّتين خليجية وعربية طارئتين في 30 أيار الحالي.

حيث قال رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي: "نقول لكل حرّ في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار"، معتبراً أنها "قمة المؤامرة السعودية".

كما رأى الحوثي أنها "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع القضية الفلسطينية أو تعمل على الترويج لصفقة القرن"