الصين تدعو أمريكا لتوخي الحذر مع إيران تفادياً لتصعيد التوتر

الوقت- وجّهت الصين دعوة إلى أمريكا لتوخي الحذر في إجراءاتها بحق إيران وتفادي أي تصعيد للتوتر بين البلدين، في ظلّ مخاوف متزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بينهما.

أمس السبت، أجرى وزير الخارجية الصيني "وان يي" اتصالاً هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وحدد - حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية - موقف بلاده من قضية إيران.

وخلال المكالمة قال يي: "نأمل في تحلّي كل الأطراف بضبط النفس وتوخي الحذر من أجل تفادي أي تصعيد للتوتر".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ترفض قطعياً مبدأ السيادة العابرة للحدود، الذي تستخدمه أمريكا.